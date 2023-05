RS pode ter temporais e queda de granizo entre o sábado e domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para a ocorrência de temporais ao longo deste sábado (27) e no domingo (28) em diversas áreas do Rio Grande do Sul. As condições são favoráveis para chuva com intensidade de moderada a forte, trovoadas e ventos de 40 km/h a 60 km/h em áreas isoladas do Centro, Noroeste e Nordeste gaúcho.

O Inmet não descarta a possibilidade de queda de granizo em algumas áreas. O Litoral também deve ter fortes ventos entre o sábado e domingo, alcançando a marca de 60 km/h.