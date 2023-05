Quarta-feira deve ser ensolarada e quente no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira (24), o sol irá predominar no Rio Grande do Sul. O Estado deve sentir o aumento das temperaturas, causado pela associação do ar seco associado ao vento norte/nordeste. A formação de neblina no turno da manhã não está descartada, o que pode ocasionar redução de visibilidade em áreas da Metade Sul e Leste. Nos trechos de maior altitude da Metade Norte a temperatura poderá oscilar entre 7 e 9°C.

Já no período da tarde, a previsão é de aquecimento, com temperatura acima da média e certa sensação de abafamento. As máximas poderão oscilar entre 28 e 30°C. O tempo seguirá com sol em grande parte do Estado até a sexta, quando chove no Sul e Oeste.



Em Porto Alegre, dia poderá começar com neblina, mas em seguida o tempo abre. Amanhã o tempo seguirá firme com máximas ao redor de 30°C. Na sexta, as nuvens aumentam a tarde, e acentuam a sensação de abafamento. Chove somente no sábado.

Rio Grande do Sul

Máxima: 31°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre

Máxima: 29°C

Mínima: 16°C