Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Tecon Rio Grande mantém recuperação e movimentação de contêineres cresce 11% no quadrimestre; comparação com a base baixa do ano passado é uma das explicações para o incremento.

• Em sua sétima edição, a Noite dos Museus levou 185 mil pessoas aos espaços culturais de Porto Alegre. Além do acesso gratuito a acervos e exposições em cartaz na cidade, evento contou com diversos shows e atrações de todos os segmentos artísticos.