Pan American School de Porto Alegre celebra diversidades culturais

Para fazer um tour mundo afora sem sair de Porto Alegre e ainda celebrar diversas culturas é que a Pan American School de Porto Alegre sediou, neste fim de semana, o International Day. O evento, voltado para a comunidade escolar, ex-alunos e também para visitantes, mesclou música, arte, culinária e muita diversão.



Realizado anualmente, o International Day já é uma tradição na escola. Nesta edição, 12 países foram representados, homenageando algumas das 19 origens da comunidade escolar da instituição — como Colômbia, México, Catalunha, Japão e Estados Unidos. Na Pan American School, 20% dos alunos são de outras nações.



“Nós aproveitamos o Internacional Day para mostrar para o mundo que a Catalunha existe”, conta Esther Gomez, mãe de uma estudante de oito anos.



A família, que já morou na Índia e há oito anos vive no Brasil, gosta de preservar as tradições culturais da região natal que, há anos luta pela independência da Espanha. Dentre os quitutes preparados por Esther, destacam- se o pão com tomate e a torta de batatas com cebola.



Outro que não escondia a empolgação de participar do evento era Mark Giuliani Kras Borges, responsável pela organização da famosa barraca italiana. Chamando os visitantes com a clássica frase “mangia che te fa bene”, o pai, de família italiana, conta que, todo o ano, acorda cedo para preparar os quitutes. Nesta edição, fez bruschettas, pizzas e, perto do meio-dia, serve polenta a bolonhesa.



Multicultural, a escola tem estudantes de diversas nacionalidades, como Uruguai, Chile, Colômbia, México, Israel, Japão e Turquia. Por esta razão, destaca a superintendente da instituição, Shaysann Kaun, o evento ganha ainda mais importância.



“Nossa ideia, como instituição, é que os alunos saiam daqui com as mentes abertas para respeitar qualquer pessoa que tenha identidade diferente”.



A principal atração deste ano foi a apresentação musical da organização não-governamental Sol Maior, que apresentou canções tipicamente brasileiras. Além da apresentação, o encontro teve a recreação por conta da Cia. Lúdica e atividades físicas conduzidas por profissionais da escola. Ao todo, mais de 500 visitantes estiveram no evento.

Hoje, a Pan American School conta com mais de 400 alunos, dos quais 20% vieram de outros países. A taxa de ingresso de alunos em universidades do Exterior, como Estados Unidos e Canadá, é de 70%. São 50 professores, 20 deles são estrangeiros.