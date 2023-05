Bares são interditados cautelarmente no bairro Floresta por atuarem como casas noturnas

Dois bares foram interditados cautelarmente na madrugada deste sábado, 20, por atuarem como casas noturnas sem a adequação do alvará. Os estabelecimentos, localizados no bairro Floresta, poderão abrir normalmente, mas devem manter todos os clientes sentados e a música em volume ambiente até a regularização. As informações foram divulgadas pela prefeitura de Porto Alegre.“Estes espaços promoviam verdadeiras festas, com pista de dança e venda de ingressos, mas só tinham autorização para funcionar como bar ou restaurante. As casas noturnas têm um regramento específico, exigindo até mesmo a adequação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI), explica o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.A interdição cautelar foi determinada por agentes da Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF), que trabalharam acompanhados da Guarda Municipal e técnicos da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). As guarnições também fizeram o patrulhamento e realizaram abordagens nas ruas dos bairros Floresta e Rio Branco.Ações de fiscalização para garantir a segurança Operação Esforço Concentrado - A ofensiva é realizada de forma permanente nos fins de semana e tem o objetivo de garantir a segurança de quem participa da vida noturna. Além das ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais, a força-tarefa monitora os locais de maior movimentação nas madrugadas.