Aprovação na rede pública de ensino diminui em 2022, mas ainda é maior que 2019

Dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica 2022 mostram que as taxas de aprovação na rede pública estão diminuindo na comparação com 2021, mas ainda estão em níveis maiores que os de 2019, antes da declaração da pandemia do novo coronavírus.Os dados foram divulgados na sexta-feira, (19), pelo Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e referem-se à segunda etapa do censo, chamada Situação do Aluno, que avaliou o rendimento e o movimento escolar dos estudantes declarados na primeira etapa.A taxa de aprovação da rede pública, do 1º ao 5º ano, que era de 94,3% em 2019, passou para 98,9% no primeiro ano da pandemia. Em 2021, o percentual caiu para 97,3% e, em 2022, continua apresentando uma tendência de queda, tendo alcançado a 95,3%.Nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, o índice de aprovação antes da pandemia era de 88,6% na rede pública, passando a 97,7% em 2020 e 95,2% em 2021. Neste ano, foi registrada nova queda, com 91% de estudantes aprovados.Também no ensino médio, houve um pico na taxa de aprovação em 2020, com índice de 94,4%. Os anos posteriores tiveram quedas: 89,8% em 2021 e 85,1% em 2022. No ano pré-pandemia, o índice de aprovados era de 84,7%.