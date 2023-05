Rio Grande do Sul tem mais um dia com amplitude térmica nesta sexta

O período sob a influência do bloqueio atmosférico está chegando ao fim nesta sexta-feira (19) no Rio Grande do Sul. Hoje o sol predomina e eleva a temperatura à tarde depois de um amanhecer que ainda tem frio. Áreas de maior altitude concentram as menores marcas e há risco de geada isolada. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os nevoeiros estarão presentes no começo da manhã desta sexta-feira. A tarde tem sol e nuvens e aquecimento mais amplo pelo Estado com 26ºC a 28°C. Amanhã a instabilidade avança com nuvens e pancadas de chuva especialmente na Metade Oeste e Sul. A temperatura sobe menos.



O sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira, dia 19 de maio, e o aquecimento se mantém à tarde. No fim de semana ocorre maior presença de nuvens e não se afasta a possibilidade de chuva passageira no domingo, dia 21 de maio. Na próxima semana o tempo fica mais aberto e a expectativa é de temperatura mais alta na região.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 28°C

Mínima: -1°C



Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 27ºC

Mínima: 11ºC