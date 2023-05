Campanha do Simers alerta para abertura desenfreada de escolas de Medicina

A abertura de novos cursos de medicina no País e no Estado é tema de debate realizado nesta sexta-feira (19), na sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). O lançamento da campanha "SOS Escolas Médicas" acontece na presença do senador Hiran Gonçalves (PP-RR), presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina. De acordo com o presidente da sindicato, Marcos Rovinski, a ideia é fomentar a discussão sobre a criação de novas faculdades e outros programas, como o Mais Médicos.

"Não são claros os critérios que norteiam as aberturas das novas escolas", afirmou Rovinski. Em 5 de abril deste ano, terminou o prazo de validade da portaria do ex-presidente Michel Temer (MDB) que proibia a criação de novas vagas e escolas de medicina no País. Um dia depois do vencimento, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação de novas vagas, mas apenas com chamamento público, quando o próprio governo federal indica os municípios onde as faculdades poderão operar.

No Supremo Tribunal Federal, duas ações estão para serem julgadas sob o comando do ministro Gilmar Mendes. Ele é relator de uma ação declaratória de constitucionalidade (ADO) e de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) sobre o tema, abertas pela Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), que defende a exigência do chamamento público, e pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), para quem a medida favorece grandes grupos e fere a autonomia universitária.

Conforme presidente do Simers, um dos fatores que justificam maior controle em relação proliferação de novas escolas é que o problema da saúde não é a demografia médica no Brasil, mas sim a distribuição no território. "Não é criando mais vagas que vamos resolver, precisamos de planejamento, com remuneração adequada, segurança nos contratos e condições de trabalho", sublinhou Rovinski. Ele pontua, ainda, que apenas criar mais faculdades pode formar mais médicos, mas sem a qualificação necessária. "Vamos ter médicos formados com ensino precário, sem professores e com locais de treinamento que não são adequados. Não se faz médico através do computador, se faz médico na beira do leito, com o professor do lado, é uma formação quase individualizada", criticou.

Observatório Demografia Médica De acordo com dados do, do Conselho Federal de Medicina (CFM), o Brasil tem 564.385 médicos, sendo que 35.377 registros ativos foram feitos no Rio Grande do Sul. No Estado, inclusive, a densidade de médicos por habitante é maior que a média nacional, com 3,09 profissionais a cada mil habitantes. No Brasil, são 2,65 médicos/ mil habitantes. "O que as faculdades querem com isso é ganhar dinheiro? Porque é uma faculdade cara e tem que ser, porque é uma formação cara. Os cursos vão enriquecer os donos das faculdades e empobrecer a saúde da população", refletiu.

Tribunal Regional Federal cassa liminar que autorizava abertura de cursos de medicina da Ulbra



A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), cassou, na última quarta-feira (17), a liminar que autorizava a Associação Educacional Luterana do Brasil – AELBRA a abertura de 480 novas vagas e cursos de Medicina pela Ulbra em seis cidades, sendo três no Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Gravataí e São Jerônimo.

A determinação é uma resposta ao recurso interposto pela Advocacia Geral da União (AGU). Desta forma, fica suspensa a decisão que autorizou a abertura dos cursos até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora do recurso. As aulas não poderão iniciar no próximo dia 22 de maio.



Entre os fundamentos do recurso da União, foi alegado que a liminar contrariava a legislação, que exige o chamamento público, e a violação da separação de poderes, pois o Judiciário estaria usurpando competência do Executivo, que deve fazer o juízo de oportunidade e conveniência para abertura de novos cursos, de acordo com as políticas públicas legalmente estabelecidas.





Para o presidente do Simers, entidade que juntamente com o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), entraram com a ação, a medida foi correta. "Conseguimos criar o obstáculo para a criação de mais três faculdades de medicina. Seriam mais 480 médicos formados por ano, sendo que a mesma rede já aumentou para 210 o número de vagas em Canoas."

Por meio de nota em seu site, a Rede Ulbra de Educação comunicou "que os processos seletivos dos cursos de Medicina, apesar de autorizados pelo Poder Judiciário, foram provisoriamente suspensos e sua eventual retomada será oportunamente comunicada aos alunos aprovados e aos já matriculados."

Além disso, a instituição informa 'que as novas faculdades de Medicina são resultado de um minucioso estudo, com total aprovação das comunidades beneficiadas. Temos a plena convicção da qualidade de nosso projeto educacional".



Leia a nota da Ulbra na íntegra

A AELBRA, mantenedora das Faculdades de Medicina da Rede Ulbra de Educação, esclarece que:



Em cumprimento à decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 1014429-81.2023.4.01.0000, informamos que os processos seletivos dos cursos de Medicina, apesar de autorizados pelo Poder Judiciário, foram provisoriamente suspensos e sua eventual retomada será oportunamente comunicada aos alunos aprovados e aos já matriculados.



Reiteramos que os alunos são a nossa prioridade e esclarecemos que as novas faculdades de Medicina são resultado de um minucioso estudo, com total aprovação das comunidades beneficiadas. Temos a plena convicção da qualidade de nosso projeto educacional.



Ainda em cumprimento à decisão, a instituição informa que se manterá firme na defesa do direito de acesso à educação para restabelecer o andamento dos processos seletivos, e no direito de que o Ministério da Educação conclua a avaliação do processo regulatório acerca do preenchimento dos requisitos normativos para o funcionamento dos cursos de Medicina.



Durante esse período, os alunos participantes mantêm o direito à vaga e à matrícula, cujo exercício ocorrerá tão logo cesse a suspensão provisória. Os candidatos que desejarem desistir da participação nos processos seletivos serão integralmente reembolsados, mediante requerimento formalizado em Secretaria.