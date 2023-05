Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Em mais um capítulo da saga jurídica da privatização da Corsan, o TJ-RS negou recurso que impedia a assinatura da venda da companhia. Entretanto, a questão segue agora em outros órgãos: impedimentos por parte do TCE e do TRT-4 ainda bloqueiam a desestatização.

• No caderno GeraçãoE, mais uma edição do especial GE no Bairros celebra o coração verde de Porto Alegre: o bairro Farroupilha, que une negócios ligados à arte, gastronomia vegetariana e negócios no entorno do Parque da Redenção.