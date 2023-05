Rio Grande do Sul pode ter temperatura máxima de 28ºC nesta quinta-feira

Uma massa de ar seco comanda as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (18). O ar seco evidencia os microclimas de forma que possa ocorrer grandes diferenças na temperatura mínima dentro de uma mesma área. As informações são da Metsul Meteorologia.



O relevo influencia de modo que o ar mais frio se concentra nas baixadas. Previsão de mínimas inferiores a 10°C em grande parte da Metade Norte. Previsão de marcas ao redor de zero grau com geada nos Campos de Cima da Serra. Há potencial para nevoeiros na Metade Sul e Leste. A tarde tem sol e nuvens com gradativo aquecimento.

A quinta-feira (18) poderá começar com baixa visibilidade devido a presença de cerração. A temperatura oscila bastante entre o amanhecer e a tarde. Na sexta (19), o dia terá amplas aberturas de sol enquanto que o domingo terá muitas nuvens e umidade com pouca variação térmica.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 0°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 27ºC

Mínima: 11ºC