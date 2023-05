Programa de Jovem Aprendiz da Cufa busca parcerias com empresas

Em parceria com o Instituto Social 10, a Central Única das Favelas (Cufa), elaborou um programa próprio de Jovem Aprendiz, o “Aprendizagem é nóis”. O projeto, que inicialmente ofertará o curso de assistente administrativo, já possui diversos jovens das comunidades atendidas interessados em participar. A necessidade agora é outra: encontrar empresas parceiras, que desejem contratar esses profissionais.

A Cufa, que coordena projetos de formação de jovens como o Centro da Juventude da Vila Cruzeiro, no qual oferece cursos como maquiagem, gastronomia e barbearia, tem o intuito de lançar o “Aprendizagem é nóis” em julho deste ano, e capacitará jovens entre 14 e 24 anos.

De acordo com a coordenadora sócio profissional do projeto, Margareth Abreu, o maior desafio é levar a possíveis empresas parceiras a informação de que o Instituto Social 10 e a Cufa estão capacitados a instruir esses futuros profissionais. ”Buscamos que empresas da região acolham esses alunos, e estamos capacitados para ter turmas com jovens com deficiências” complementa ela.

As turmas de alunos do “Aprendizagem é nóis” terão o diferencial de, em sua maioria, já terem passado por outros cursos oferecidos no Centro da Juventude da Vila Cruzeiro. Segundo a educadora Rosane Gil Cardoso, que trabalha no local, todos os jovens atendidos pelo projeto entrariam para o programa Jovem Aprendiz já tendo feito, no mínimo, três cursos.

É o caso de Alan Rafael, de 17 anos. O adolescente, morador do bairro Teresópolis, está cursando o Ensino Médio, e já realizou os cursos de barbeiro, de gastronomia e, atualmente, está estudando inglês e programação. Para Alan, o “Aprendizagem é nóis” seria mais uma forma de aprender e buscar seus sonhos profissionais. “Os cursos daqui são quase um Jovem Aprendiz, e eu quero aprender cada vez mais” afirma o jovem.