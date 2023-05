Rio Grande do Sul tem amplitude térmica nesta quarta-feira

Os modelos meteorológicos projetam para quarta-feira (17) um tempo seco e com grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul. O amanhecer ainda tem frio com marcas abaixo de 5°C em pontos de maior altitude e risco de geada pontual. As informações são da Metsul Meteorologia.

A cerração poderá ser persistente em pontos da Metade Sul e Leste nas primeiras horas do dia, por causa da inversão térmica. O tempo fica firme e ensolarado à tarde com aquecimento gradativo e máximas que irão oscilar entre 26°C e 28°C em grande parte do Centro e Oeste do Estado. Nos trechos de serra a máxima alcança os 23°C.

A quarta-feira poderá começar com cerração devido a inversão térmica que ocorrerá nos baixos níveis da atmosfera em Porto Alegre. O sol predomina ao longo da tarde e propicia a elevação gradual da temperatura. Os nevoeiros seguirão presentes nas próximas madrugadas e manhãs na Capital.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 28°C

Mínima: 0°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 25ºC

Mínima: 11ºC