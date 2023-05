Feirão de Serviços focado na população LGBTQIA+ acontece amanhã em Porto Alegre

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), promove, nesta quarta-feira (17), o Feirão de Serviços LGBTQIA+. A ação acontece a partir das 10h no Largo Glênio Peres. Entre os principais serviços disponibilizados estão orientações para carteira de nome social, entrevistas de emprego com empresas e oficinas com ênfase qualificação acadêmica. A participação é gratuita e público em geral também pode usufruir do serviço.

A iniciativa tem o apoio do Departamento de Defesa do Consumidor (Procon RS) da SJCDH, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional (FGTAS), do Instituto-Geral de Perícias, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, da Prefeitura de Porto Alegre, do Sine Municipal, da Anhanguera, do Abalô e da Conexões Plurais.



Confira os serviços que estarão disponíveis:



• Orientações para carteira de nome social (IGP);

• Vagas de emprego (FGTAS);

• Entrevista de trabalho com diversas empresas;

• Orientação e atendimento aos consumidores (Procon RS);

• Informações sobre os direitos da comunidade LGBT+ (DPE);

• Cabide Solidário e vagas de emprego (SINE Municipal);

• Coleta de demandas da população geral (Gabinete da Primeira Dama);

• Oficinas com ênfase qualificação acadêmica para o destaque profissional (Anhanguera);

•Divulgação do primeiro Marketplace de serviços exclusivo para empreendedores LGBT+ do Brasil (Abalô).



Serviço



O que: Feirão de Serviços;

Quando: na quarta-feira (17/5), das 10h às 16h;

Onde: no Largo Glênio Peres (Centro)