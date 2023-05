Marcio Chachamovich toma posse como novo presidente da Federação Israelita do RS

O novo presidente da Federação Israelita do RS (Firs), Marcio Chachamovich, tomará posse oficialmente nesta terça-feira (16), em Porto Alegre, juntamente com a nova diretoria, que assume o biênio 2022/2023 da instituição. A solenidade ocorrerá às 19h, no Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, nº 1.600).



Chachamovich é advogado e atuante nas entidades da comunidade judaica do Estado. Ele já foi diretor jurídico da Hebraica/RS e da Firs, por duas gestões. “Aceitei este grande desafio porque já tenho uma trajetória na comunidade, desde muito cedo, na direção da Firs e em outras instituições. Chegou o momento desse cargo de tanta responsabilidade e que demanda muita dedicação. Mantemos nossas tradições através destas instituições, e esta, a Firs, representa as demais”, afirma.



O novo presidente também explica que assumir entidades da comunidade judaica faz parte da tradição e que é considerado uma honra, além de uma enorme responsabilidade. “Tenho e sempre tive muito respeito a todos que me antecederam e a todas as instituições de nossa comunidade plural. Temos a missão de dialogar com todos, com respeito e de maneira ordeira, independente da forma de pensar de cada um. Isso faz parte do judaísmo”, comenta.



Combate ao antissemitismo

Um dos pilares da gestão deverá ser o combate ao antissemitismo. Chachamovich conta que já existem vários projetos novos em andamento na diretoria da Firs. “Viemos trabalhando em prol de melhoria dessa visão equivocada de mundo que muitos tem, principalmente jovens, como esses ligados à comunidades neonazistas. Este é um assunto emergente e que muito nos preocupa”, diz.



Um dos projetos de combate é uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As entidades estão preparando um simpósio sobre discurso de ódio, que será divulgado à imprensa em breve.