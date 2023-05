Judiciário gaúcho repassa R$ 1,9 milhão para compra de equipamentos pelo Hospital Santa Rita

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre receberá R$ 1,9 milhão para a compra de equipamentos e mobiliários para o Hospital Santa Rita. O montante será destinado a investimentos nas áreas de UTI, unidade de internação, ambulatório, quimioterapia e farmácia quimioterápica do hospital. Os recursos, provenientes do Poder Judiciário gaúcho, serão repassados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) para a realização de melhorias na instituição, que é referência em prevenção, diagnóstico e tratamento na área oncológica.

A assinatura do convênio entre o governo do Estado, por intermédio da SES, e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, foi realizada no final da tarde desta segunda-feira (15) na presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). "Muito embora a missão precípua do Poder Judiciário seja a pacificação de conflitos sociais e a garantia dos direitos dos cidadãos, o TJRS não está alheio às dificuldades da comunidade em que serve. Ele busca incessantemente se aproximar dela, conhecer as suas necessidades e, nos limites impostos pela lei, construir soluções conjuntas aos problemas locais, visando ao bem comum", afirmou o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, desembargador Alberto Delgado Neto.

A verba é oriunda de doação feita pelo Judiciário gaúcho, em dezembro do ano passando, destinando R$ 94 milhões para a área da saúde no Estado, para fins de exames e procedimentos diagnósticos em oncologia. Desse montante, o Estado já formalizou em março de 2023 o repasse de R$ 86 milhões para ampliar serviços oncológicos em hospitais gaúchos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos doados são decorrentes dos esforços do contingenciamento realizado pelo Poder Judiciário, além da destinação de verbas das penas pecuniárias.

A secretária adjunta da Secretaria Estadual da Saúde, Ana Costa, exaltou a iniciativa. "É uma parceria que nos alegra. Uma união de esforços em prol do SUS e dos seus usuários. Esperamos que a Santa Casa, que é tão importante na rede de saúde da região metropolitana, possa fazer bom uso dos recursos que o TJRS assim destina, para que possa haver benefício imediato ao nosso cidadão do estado do Rio Grande do Sul", afirmou.

O diretor geral da Santa Casa, Júlio Flávio Dornelles de Matos, traçou um panorama da importância dos atendimentos realizados pela instituição através do SUS. Segundo ele, dos mais de 1 milhão de atendimentos prestados no ano, 71% são via SUS. "É o DNA da instituição atender a todos, mas preferencialmente quem mais precisa. Ela é hoje a maior prestadora de serviços do SUS do Estado e uma das cinco maiores no Brasil", afirmou.