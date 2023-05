Veja o que você precisa saber para passar o dia bem informado na edição impressa do JC

O Governo do Estado projeta um superávit de R$ 1,48 bilhão em 2024. No agro, a Camnpal investe R$ 50 milhões em engenho de arroz no Estado, enquanto a detecção de um caso de influenza aviária no País acende um alerta sanitário. Na política, a Assembleia Legislativa deve votar hoje o reajuste para o Tribunal de Justiça e Ministério Público. Leia mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.