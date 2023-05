Rio Grande do Sul tem frio no amanhecer desta terça-feira

O tempo seguirá firme com céu claro em grande parte do Estado nesta terça-feira, dia 16 de maio. No começo do dia o frio estará presente com mínimas que deverão ficar abaixo de 4°C em partes de maior altitude da Metade Norte do Rio Grande do Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.Há potencial para geada na Metade Norte do Estado. Por outro lado, os nevoeiros poderão se formar nos vales. A tarde será ensolarada e de gradativo aquecimento com máximas entre 26ºC e 28°C no Oeste e Centro do Rio Grande do Sul. Nesta semana um bloqueio atmosférico irá atuar no Estado impedindo o retorno da chuva e da instabilidade.A terça-feira, dia 16 de maio, será de sol e nuvens em Porto Alegre. O dia começa mais frio do que o normal para o período e não se afasta a ocorrência de nevoeiros que serão recorrentes nesta semana. Os dias, em geral, terão amplas aberturas de sol e variação de temperatura na Capital. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 28°CMínima: 1°CPorto Alegre – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 24ºC Mínima: 11ºC