BR-116 terá interrupções para pintura entre Guaíba e Tapes a partir desta terça

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que está programada uma operação de pare-e-siga na BR-116/RS, entre o km 300 e o km 380, entre os municípios de Guaíba e Tapes, a partir desta terça-feira (16) até sábado (20), das 10 às 17 horas, com duração máxima de 15 minutos.A ação ocorre para a realização da pintura da sinalização horizontal da rodovia. O DNIT ressalta a importância de atenção redobrada aos motoristas que transitam pelo trecho durante esta semana. Os locais contarão com sinalização ostensiva com cones e placas indicativas de obras para garantir a orientação e segurança dos usuários. Em caso de chuvas fortes, as atividades serão adiadas.