Motoristas de aplicativos realizam carreatas em protesto por reajuste das tarifas

Desde o início da manhã desta segunda-feira (15), A categoria reivindica uma tarifa mínima de R$ 10,00 para corridas de até três quilômetros e reajuste de R$ 2,00 por quilômetro rodado, além de melhores condições de trabalho. Como forma de protesto, os motoristas desligaram os apps, ficando ‘off’, e saíram em carreatas pelas ruas de várias cidades. A mobilização será realizada até às 4h desta terça-feira (16). Luciane MedeirosDesde o início da manhã desta segunda-feira (15), motoristas de aplicativos realizam manifestações em todo o Brasil., além de melhores condições de trabalho. Como forma de protesto, os’, e saíram em carreatas pelas ruas de várias cidades. A mobilização será realizada até às 4h desta terça-feira (16).

“Atualmente, recebemos em torno de R$ 0,95 a R$ 1,00 por quilômetro rodado e R$ 5,88 o valor da tarifa mínima que é para corridas até 5 quilômetros. Queremos que essa tarifa mínima suba para R$ 10,00 e que a tarifa geral seja R$ 2,00 por quilômetro rodado porque como está, desde que as plataformas entraram o valor não aumenta. Por isso, muitos carros estão precarizados e o trabalho está sendo feito de qualquer forma, não tem como trabalhar com uma tarifa defasada”, explica Carina Trindade, presidente do Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul (Simtrapli-RS).

Em Porto Alegre, a mobilização, que tem também o apoio da Associação Liga dos Motoristas de Aplicativos do Rio Grande do Sul (Alma-RS), começou junto ao Estacionamento do Estádio Beira-Rio. Ao longo da manhã, a carreata passou em frente às sedes das empresas 99 Pop e Uber, e contou ainda com uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT).

Carina conta que, ao chegar na sede da 99, na avenida Padre Cacique, os trabalhadores encontraram o local fechado. “Fomos até a sede da 99 e chegamos lá estava fechada, ela abre todo dia às 9 horas. Hoje resolveu não abrir para receber os trabalhadores. Entramos lá e deixamos no nosso documento fixado na porta, achamos um absurdo”, critica.

No TRT-4, a categoria foi recebida pelo vice-presidente do órgão, desembargador Ricardo Martins Costa, que recebeu o documento com as reivindicações. “Ele se mostrou solidário a nossa causa, recebeu nosso documento e já encaminhou para uma atividade com motoristas de aplicativos e alguns juízes para podermos denunciar o que estamos sofrendo com as plataformas”, ressalta Carina.

Na sede da Uber, o grupo de motoristas foi recebido por um representante da empresa, que ficou de repassar as demandas para a direção da companhia em São Paulo. No dia 19 de maio, as entidades de motoristas de aplicativos terão uma reunião com o Ministério Público do Rio Grande do Sul para apresentar os pleitos da classe.

“Reivindicamos o aumento de tarifa e o valor de R$ 2,00 pelo km rodado, além de outras coisas como sermos valorizados pelas plataformas, a questão de banimentos, que muitas vezes são feitos sem justificativa e sem conhecimento dos motoristas”, relata Joe Moraes, presidente da Alma.

Outro ponto defendido pela categoria é maior segurança nas corridas pagas em dinheiro. Os motoristas propõem um cadastro de passageiro onde o usuário encaminhe às plataformas dados como foto, um documento de identificação e uma selfie que permita que as informações sejam conferidas. Eles também pedem que as plataformas tenham um espaço de conversação com as entidades e com os representantes da categoria. “Hoje em dia não conseguimos conversar com eles, a não ser judicialmente. Queremos que seja amigavelmente para levar nossas reivindicações sempre que necessário”, afirma a presidente do Simtrapli.

Um levantamento da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa as empresas de aplicativo, aponta que o País tem pelo menos 1,66 milhão de brasileiros trabalham, atualmente, como entregadores ou motoristas de aplicativos no Brasil.



Em nota, a Amobitec declarou que "respeita o direito de manifestação" dos motoristas. "As empresas associadas mantêm abertos seus canais de comunicação com os motoristas parceiros, reafirmando a disposição para o diálogo contínuo, de forma a aprimorar a experiência de todos nas plataformas", afirmou a entidade.

Empresa afirma que respeita manifestação e cita medidas para aprimorar serviço

Questionada pela reportagem do Jornal do Comércio sobre o fato de os motoristas não terem sido atendidos na empresa em Porto Alegre, a 99 explicou que a Casa99 de Porto Alegre foi temporariamente fechada para atendimento ao longo desta segunda-feira por questões de segurança."A 99 segue respeitando o direito à livre manifestação pacífica e defendendo o diálogo para a construção de relações equilibradas entre parceiros autônomos e a companhia", diz a empresa por meio de nota.

A 99 informou ainda que, a partir de conversas com dois mil motoristas todos os meses, adotou medidas permanentes para incrementar os ganhos no app, sendo a primeira a oferecer a Taxa Garantida, que assegura aos condutores a taxa máxima semanal de até 19,99%, e pioneira em iniciativas com o Adicional Variável de Combustível, um auxílio no ganho que aumenta sempre que o combustível sobe.

Além disso, a 99 informa que lançou outros programas, dentre eles o Kit Gás; consórcios com taxas mais baixas para a compra de veículo; vantagens no aluguel de carros; o 99Loc, que amplia o acesso à locação de veículos e o DriverLAB, um centro de inovação criado pela 99 para fortalecer o cuidado com o motorista e a redução de seus custos operacionais