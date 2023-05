Motoristas de aplicativos fazem mobilização nesta segunda-feira

Os motoristas de aplicativos realizam uma paralisação nesta segunda-feira (15) em várias capitais. A categoria está reivindicando repasses mais altos nas corridas e melhores condições de trabalho e pede uma tarifa mínima de R$ 10,00 para corridas de até três quilômetros, além de reajuste de R$ 2,00 por quilômetro rodado.

Em Porto Alegre, a mobilização conta com o apoio da Associação Liga dos Motoristas de Aplicativos do Rio Grande do Sul (Alma-RS) e Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul (Simtrapli RS). As entidades convocaram a classe para a concentração no início da manhã no Estacionamento do Beira-Rio. "Queremos resposta da Uber e 99pop. Corridas mínimas a R$5,88 e menos de R$ 1,00 o km não dá mais!! Tá impossível de trabalhar!!!", diz o post da Simtrapli no Instagram.

Segundo o presidente da Federação dos Motoristas Por Aplicativos do Brasil e da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, Eduardo Lima de Souza, as empresas chegam a ficar com quase 60% do valor total da corrida, o que diminui o lucro dos motoristas.

Os profissionais querem também a disponibilização de seguro de vida e saúde, melhoria da proteção contra assaltos e violência nas áreas urbanas.