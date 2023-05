Sine Municipal tem mais de 1,2 mil novas vagas de emprego em Porto Alegre

A semana começa com 1.283 novas vagas de emprego, a partir desta segunda-feira (15), na unidade municipal do Sine. Em destaque, estão 251 vagas exclusivas para PCDs, entre as quais 100 para atendente de balcão. Na área de serviços, são 70 para eletricista de rede e 130 para vigilante. No setor de construção civil, o maior número de vagas é para pedreiro, com 81 novas frentes de trabalho.

Acesse o pdf disponibilizado pela prefeitura para conferir as oportunidades para pessoas com deficiência e, neste link , a relação completa das vagas gerais.