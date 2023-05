Brechocão terá primeira edição de maio neste domingo na Redenção

A primeira edição do mês de maio do Brechocão acontece neste domingo (14), no Parque Farroupilha. O tradicional evento que reúne artigos pet ocorre entre o Parquinho e o Auditório Araújo Vianna, junto à avenida Osvaldo Aranha, das 9h às 16h.Protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal, cadastradas pelo município, comercializam no local objetos de decoração, roupas, sapatos e artigos pet usados. Os recursos arrecadados contribuem com os gastos de alimentação, albergagem e atendimento clínico-veterinário para os animais resgatados.