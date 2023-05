Prefeitura entrega 129 ônibus novos para Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre fez neste sábado (13) a entrega dos 129 ônibus adquiridos pelas empresas que operam o sistema de transporte coletivo. Todos os veículos possuem ar-condicionado e elevador veicular para garantir a acessibilidade. Eles começaram a integrar a frota em 2022. Cerca de 100 foram expostos no estacionamento ao lado do estádio Beira-Rio. A atividade contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, vereadores, representantes das empresas que operam o sistema e motoristas. As informações são da área de comunicação do Executivo.

“A mobilidade humana é um dos maiores desafios do Brasil. Cidade boa para viver tem que ter vários modais . Precisamos melhorar e integrar o sistema de transporte público e oferecer qualidade para atrair os passageiros”, disse Melo.

O investimento das empresas na nova frota é de mais de R$ 80 milhões. Até o final de 2023 mais veículos serão adquiridos para a renovação da frota, chegando a 200 ônibus novos em dois anos. "Estes 129 novos ônibus representam mais do que um investimento em frota, significam maior qualificação, conforto e avanço para o serviço de transporte coletivo de Porto Alegre. E vamos avançar ainda mais", afirmou o vice-presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) José Alberto Machado Guerreiro.

Adesivos vão alertar sobre ponto cego em ônibus



Além da apresentação dos ônibus, foi dado o início no Projeto do Ponto Cego dos Ônibus. “Todos os veículos novos receberam os adesivos que indicam os pontos cegos e vão circular com essa sinalização. A utilização é para alertar sobre a visibilidade do motorista do ônibus para que seja reforçada a cautela”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior. A colagem dos dois adesivos, um de cada lado dos veículos, nas cores preta, branca, amarela e vermelha aponta o início do trecho com maior risco e tem a seguinte frase: “Ponto cego. O motorista pode não estar vendo você”. Os adesivos serão expandidos para os demais veículos da frota.



A equipe da Escola Pública de Mobilidade realizou uma atividade prática no local com a colocação de bicicletas nos chamados pontos cegos. Os agentes de fiscalização explicaram os riscos e mostraram como é a visibilidade do condutor de um ônibus. “Tem lugares nos ônibus que os motoristas não conseguem enxergar os ciclistas. Essa ação que integra o Movimento Maio Amarelo serve para conscientizar sobre os cuidados e promover a segurança para esse modal.”, comenta o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.