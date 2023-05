Banco de Leite do Hospital Presidente Vargas precisa de doações

O Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) precisa de doações para bebês prematuros com risco extremo de vida internados na UTI neonatal. Atualmente, o banco tem estoque de apenas quatro litros para suprir as necessidades diárias de nutrição.

Mães que estão amamentando, com excesso diário de leite (mínimo em torno de 50ml), saudáveis e residentes em Porto Alegre podem ser doadoras. Após o preenchimento do cadastro, a equipe do HMIPV irá buscar o leite direto na residência da doadora. As doações auxiliam a nutrição dos recém-nascidos enquanto a mãe ainda não consegue produzir o alimento.

O leite recebido passa por uma análise de qualidade, segurança e pasteurização e, só depois, é liberado ao consumo dos bebês. Conforme a equipe de nutrição do HMIPV, leite materno aumenta a imunidade, diminui o risco de doenças infecciosas e diarreias e atua no sistema cognitivo do bebê.