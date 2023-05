Saúde amplia vacinação contra a gripe para toda população acima de 6 meses

O Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses. A nova recomendação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (15), informou a pasta ao UOL.

• LEIA TAMBÉM: Porto Alegre mais de 9 mil pessoas contra gripe em Dia D

A campanha nacional de imunização contra o vírus começou no dia 10 de abril. Como o Ministério da Saúde disse no início da campanha, as aplicações começariam primeiro com grupos prioritários.

PRECISA TOMAR A VACINA DA GRIPE TODOS OS ANOS?

Sim. Todos os anos, a vacina da gripe é atualizada conforme as cepas mais circulantes no hemisfério Sul no ano anterior, segundo o monitoramento da OMS (Organização Mundial da Saúde).

POR QUE ISSO É NECESSÁRIO?

Porque a gripe é causada pelo vírus influenza, que se divide em três tipos (A, B e C), sendo que os tipos A e B são os de maior importância clínica. Eles sofrem mutações frequentes e são responsáveis pelas epidemias sazonais da doença.

QUAIS OS RISCOS DE NÃO TOMAR A VACINA DA GRIPE?

A imunização contra a gripe é a melhor medida de prevenção, pois ela estimula o nosso sistema imunológico a produzir células de defesa contra o vírus.

Quem não se vacina contra a gripe, especialmente as pessoas que fazem parte dos grupos de risco e prioritários, pode necessitar de assistência hospitalar.