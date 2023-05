Alunas da Fadergs participam de almoço sensorial para celebrar Dia das Mães

Com o objetivo de celebrar o Dia das Mães, a Fadergs realizou nesta quinta-feira (11), na sede da instituição em Porto Alegre, um almoço sensorial às cegas com alunas da instituição que têm filhos. As participantes fizeram as refeições vendadas para impulsionar a curiosidade e instigar a percepção de sabores e texturas do menu que compreendeu entrada, prato principal e sobremesa. Dentre os objetivos do evento estavam conhecer ingredientes variados e aprender seus diferentes preparos, bases fundamentais de uma alimentação mais ampla e equilibrada.

A ideia do projeto surgiu através da parceria entre os cursos de Nutrição e Fisioterapia da Fadergs, buscando apresentar às mães receitas e alimentos que não são tão conhecidos e que elas possam reproduzir para os seus filhos.

"Muitas vezes, temos algum tipo de preconceito com certos alimentos, e através da venda, podemos evitar essa desconfiança e promover a percepção dos sentidos e diferentes refeições ricas e balanceadas", explica a professora de Nutrição da Fadergs Fabiana Fangueiro, uma das idealizadoras da atividade. Nesse sentido, o cardápio trouxe pratos diversificados e que exploraram possibilidades de consumir certos alimentos, como sushi de abobrinha, nhoque de arroz cateto com almôndegas de lentilha e, de sobremesa, um brownie de feijão.

Aluna de Nutrição da Fadergs, Andréa Corso conta que a experiência foi surpreendente e interessante: "como tivemos que degustar os alimentos e refletir sobre eles, podemos saborear mais cada ingrediente e pensar sobre o que estávamos comendo, que é importante para uma alimentação saudável", pontua.



Explorando esses diferentes sabores e a diversificação de ingredientes, os pratos foram escolhidos e preparados pelos estudantes do curso de Nutrição da instituição. Após as refeições, a atividade também contou com um momento para apresentação do que foi consumido no almoço. Nesta etapa, foram apresentadas as propriedades dos alimentos e seus benefícios, e questionado se foi possível identificar os ingredientes e se gostaram do resultado final.

Ao fim da atividade, as receitas elaboradas para o almoço sensorial foram distribuídas para as participantes.