Rio Grande do Sul tem o predomínio de sol nesta sexta-feira

O ar seco favorece a presença do sol ao longo desta sexta-feira (12) em grande parte das regiões. Em alguns momentos as nuvens poderão aparecer, especialmente na Metade Leste do Rio Grande do Sul, com baixo potencial de chuva. As informações são da Metsul Meteorologia.



A temperatura mínima poderá oscilar ao redor de 5°C em áreas do Centro e Norte do Estado. Não se descarta a ocorrência de geada isolada. A tarde tem elevação lenta da temperatura. No fim de semana o tempo fica firme com sol e maior variação térmica. Nos Campos de Cima da Serra a mínima poderá baixar de zero grau.

Nesta sexta-feira,, deve ter variação de sol e nuvens em Porto Alegre, porém, alguns modelos meteorológicos indicam a possibilidade de garoa esparsa e passageira. No fim de semana o tempo fica aberto com sol e maior oscilação térmica. Porto Alegre pode registrar a primeira marca de apenas um dígito do ano.





Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 22°C



Mínima: 2°C







Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 19ºC



Mínima: 11ºC