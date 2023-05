Dia das Mães será de temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

O tempo frio e seco que atinge o Rio Grande do Sul deve continuar neste final de semana. O sábado poderá ser de temperaturas ainda mais baixas no Estado, com mínimas ao redor de 5ºC em muitas cidades. Já no domingo, Dia das Mães, os termômetros devem apresentar marcas um pouco mais amenas em diversos municípios gaúchos, ficando entre os 22ºC e 24ºC. As informações são da meteorologista Estael Sias e da Metsul.

O ar seco domina as condições do tempo no Estado neste final de semana e a probabilidade de chuva é baixa. Apesar disso, há risco de geada em cidades com marcas ao redor dos 5ºC. Nos Campos de Cima da Serra, por exemplo, a temperatura poderá ser abaixo de zero.

As tardes deste final de semana das mães devem ter aquecimento gradativo, com temperaturas mais agradáveis. Já o período da noite será marcado pelo frio, uma tendência que deve se manter em Porto Alegre pelos próximos dez dias.