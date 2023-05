Araricá recebe visita técnica da Agência Nacional de Águas e agências reguladoras de SP, SC e RS

Araricá, o primeiro município do RS a conceder o serviço de saneamento para a iniciativa privada após entrar em vigor o novo Marco Legal do Saneamento, recebeu a visita de representantes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan), Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Santa Catarina (Aris SC) e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).



O encontro ocorreu na manhã de quarta-feira (10). A visita técnica teve foco na estruturação da concessão de saneamento realizado pela cidade recentemente, visando a universalização da distribuição de água e tratamento de esgoto. Atualmente, a cidade não possui serviço de saneamento, nem da antiga estatal Corsan. O contrato de concessão foi assinado em março de 2023 pelo prefeito Flávio Foss e a empresa Ararica Saneamento LTDA, vencedora da licitação ocorrida em 29 de setembro de 2022.

Trata-se do primeiro município com menos de 30 mil habitantes do RS a conceder o serviço de saneamento para a iniciativa privada e deve receber investimentos de cerca de R$ 32 milhões nos próximos anos para universalizar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Situado entre a Encosta do Morro Ferrabraz e Vale do Rio dos Sinos, a 70 quilômetros de Porto Alegre, Araricá possui menos de 10 mil habitantes.



Caberá à empresa implementar todos os investimentos na área de saneamento no município de Araricá como construção de uma estação de tratamento de esgoto e tratamento de água. Além disso, a implementação de toda a rede com separador absoluto, estações elevatórias, tratamento de efluentes e de um laboratório para monitorar a qualidade da água de forma frequente também será responsabilidade da Araricá Saneamento LTDA.



Atualmente, somente 1,1% da população de Araricá dispõe de rede de distribuição de água. Outros 90% são atendidos por poços artesianos e 9% da população economicamente ativa depende de um caminhão-pipa para ter água potável em suas residências. E isso tudo bem próximo da capital. Através da concessão, o objetivo é solucionar essas desigualdades