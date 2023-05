Mauro Sparta deixa a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre

O médico Mauro Sparta não é mais secretário municipal da Saúde de Porto Alegre. Em reunião realizada nesta quinta-feira (11) na sede da secretaria, Sparta formalizou o pedido de exoneração do cargo ao prefeito Sebastião Melo. O médico, servidor do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), solicitou o afastamento para dedicar-se à eleição do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). O adjunto César Sulzbach assumirá a titularidade da pasta até a próxima semana, quando o prefeito anunciará o novo secretário.

No encontro que reuniu os diretores da secretaria, Melo agradeceu a dedicação do secretário à saúde pública municipal. "O Sparta foi grandioso no momento mais desafiador da pandemia da Covid-19, liderando o time da Saúde para fazer frente à crescente demanda por aumento de leitos e atendimento, enquanto conduzimos o processo de vacinação com a máxima celeridade", destacou. Segundo Melo, a saúde pública de Porto Alegre, que sustenta fortemente o Sistema Único de Saúde (SUS ) do Rio Grande do Sul, tem muito a agradecer ao empenho do médico, coroado agora com a entrega do Centro de Referência do Transtorno Autista.

No seu discurso, Sparta agradeceu Melo pela oportunidade de desempenhar o papel de secretário no período mais agudo da pandemia da Covid-19. "Procurei cumprir a missão com lealdade e muita esperança no trabalho de salvar vidas. Agora, outro desafio se apresenta e vou trabalhar pela comunidade médica", ressaltou.