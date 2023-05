Rio Grande do Sul tem frio no amanhecer desta quinta-feira

O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, dia 11 de maio. O amanhecer ainda será de baixas temperaturas e sensação de frio. Em diversas cidades do interior do Estado a temperatura tende a baixar de 10°C. As informações são da Metsul Meteorologia.O frio mais intenso deverá atingir trechos de maior altitude da Metade Norte e do Sul do Estado com 3ºC a 5°C. Há possibilidade de formação de geada em pontos dessas regiões. No período da tarde tem o predomínio do ar mais frio vindo do quadrante Sul e, com isso, a temperatura sobe devagar e não passa muito de 18°C em muitas áreas. Assim que anoitecer esfria novamente. Sol e nuvens em Porto Alegre nesta quinta-feira, dia 11 de maio. As temperaturas ficam abaixo da média. Já na sexta-feira, dia 12 de maio, o sol aparece entre nuvens com maior amplitude térmica. No fim de semana o tempo fica firme com sol e tardes mais amenas na região. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 22°CMínima: -1°CPorto Alegre – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 19ºC Mínima: 11ºC