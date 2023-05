Maioria das mulheres privadas de liberdade no Rio Grande do Sul é mãe e não possui Ensino Médio completo

O Rio Grande do Sul abriga atualmente 43 mil pessoas privadas de liberdade. Deste total, 5,7% dos indivíduos - 2,4 mil - são mulheres. A maioria delas é mãe, e não possui Ensino Médio completo. Em menor número no sistema prisional gaúcho, as apenadas são permeadas por diversas especificidades. Uma análise de dados realizada pela Assessoria Técnica (Asstec) da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) permite compreender melhor o perfil dessas mulheres.

No momento, existem sete estabelecimentos prisionais femininos no Estado, localizados em Porto Alegre, Lajeado, Torres, Guaíba, Rio Pardo e Bagé. Além disso, o Rio Grande do Sul possui 50 unidades mistas, que alojam mulheres em celas, alas ou galerias distintas das destinadas aos custodiados do sexo masculino, conforme previsão legal.

Para a analista de projetos e políticas públicas da Asstec, Lilian Ramos, conhecer o perfil das mulheres no sistema prisional gaúcho é essencial. Esse conhecimento permite a criação de ações de prevenção ao encarceramento de mulheres em condições de vulnerabilidade social.

Lilian afirma que, apesar de serem a minoria no sistema, é fundamental que as mulheres privadas de liberdade tenham políticas específicas, considerando as suas particularidades e o impacto social de sua privação de liberdade. A analista pontua que, além de possuírem necessidades de saúde específicas, é necessário considerar que quase 80% das mulheres no sistema são mães, e que a maioria delas constituem o esteio familiar. Essa situação, segundo Lilian, faz com que quando a mulher ingressa no sistema prisional, toda a família sofra, especialmente os filhos, devido à desestruturação do lar. “Se famílias de homens presos são mais vulneráveis à repetição do ciclo de violência, as famílias de mulheres encarceradas podem ficar ainda mais suscetíveis por causa da mudança dos tutores dos filhos menores de idade”, ressalta.

De acordo com dados de abril de 2023, a maioria dessas mulheres está recolhida na 10ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR), que abrange estabelecimentos de Porto Alegre, Gravataí e Guaíba, que abrigam 39,9% do total de mulheres encarceradas no Estado. As 6ª, 7ª e 3ª DPRs aparecem em seguida, com números significativos de apenadas, com 10,2%, 10,1% e 9,4% do total, respectivamente. As regiões que possuem as menores populações femininas são a 1ª, a 5ª e a 8ª. A 9ª DPR não possui unidades prisionais femininas ou mistas – a única mulher registrada na região estava em atendimento de saúde.

No sistema prisional gaúcho, 78% das apenadas são mães, sendo que 22% têm um filho e 19,5% possuem dois. Mulheres com três e quatro filhos também aparecem em números expressivos, correspondendo, de modo respectivo, a 15,3% e a 9,6% da população total.



Uma das principais particularidades desse público é o fato de que ele, geralmente, é o principal responsável pelos filhos, assumindo o papel de chefe de família. Dessa maneira, com a reclusão, há situações em que as crianças têm de transitar entre casas de parentes ou abrigos, o que gera uma desestruturação dos núcleos familiares.



Sobre a cor da pele, a partir da classificação do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, a Infopen, que utiliza categorias diferentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 65,1% das mulheres no sistema prisional gaúcho são brancas, seguidas pelas de pele mista, que totalizam 20,4%, e pelas de cor preta, que somam 11,4%. Mulheres de cor de pele amarela e indiática estão em menor proporção no sistema, correspondendo apenas a 1,6% e 1,5%, respectivamente.



Ao considerar o nível de instrução, que é baseado na autodeclaração da pessoa privada de liberdade, 46,4% das mulheres tem Ensino Fundamental incompleto, 17,4%, Ensino Médio incompleto e 15,7%, Ensino Médio completo. Os grupos menos representativos são os das mulheres analfabetas, que totalizam 1,5%, e daquelas com Ensino Superior completo, que somam 1,9%. Há ainda quatro pessoas, 0,2% do total no sistema, cujo registro de nível de instrução não foi informado.

Tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio são os principais motivos de recolhimento



Também foi feita uma análise sobre os motivos que ocasionaram o recolhimento das mulheres no Rio Grande do Sul. É possível que as pessoas em privação de liberdade estejam envolvidas em mais de um crime, o que é descrito pelo número de enquadramentos em que uma pessoa é registrada.

Esses registros não são uma aproximação exata do número de crimes cometidos por uma pessoa. Isso se deve a uma série de fatores, como a possibilidade de desatualização dos dados das pessoas recolhidas, por se tratar de um trabalho manual. Para minimizar esses problemas, foram considerados apenas os enquadramentos registrados na guia de recolhimento das mulheres. No entanto, essa escolha exclui as mulheres que ainda não possuem condenação, ou seja, aquelas que estão em prisão provisória.

No início de abril de 2023, havia 2.493 mulheres no sistema prisional gaúcho, das quais 877 estavam sem registro de condenação. Em relação à parcela com condenação, o número era de 1.616, com 2.648 enquadramentos. Isso significa uma média de 1,6 crimes por mulher. Entre os tipos de crimes, destacam-se aqueles associados a drogas, que representam 47,2% do total, e contra o patrimônio, que totalizam outros 29,6%. Em menor proporção, aparecem os crimes contra a pessoa, que totalizam 8,3%, e contra a dignidade sexual, 4,3%.