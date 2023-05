Sistema de alta pressão deixa o tempo firme no Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Um sistema de alta pressão domina as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (9). Como resultado o tempo fica firme com queda na temperatura. No amanhecer as temperaturas mínimas poderão oscilar entre 7ºC e 9°C em diversas cidades da Metade Norte, com frio mais intenso nos Campos de Cima da Serra e marcas ao redor de 4°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

Não se afasta a possibilidade de ocorrência de geada isolada nos trechos de maior altitude. O tempo fica ensolarado ao longo do dia, contudo, a temperatura sobe devagar com máximas que não passam muito de 20°C.



O tempo fica ensolarado ao longo desta terça-feira, com expectativa de maior amplitude térmica em Porto Alegre. Nesta quarta (10 e quinta-feira (11), o sol aparece entre nuvens com temperatura em declínio. Na sexta-feir (12), a umidade que chega de Leste traz nuvens e garoa com pouca elevação térmica.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 24°C

Mínima: 4°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 23ºC

Mínima: 13ºC