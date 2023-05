Conferência promove debate sobre políticas públicas para educação no Estado

Ao longo desta semana, o Rio Grande do Sul discute e elabora propostas de políticas públicas pensadas pelos estudantes para a educação. A 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente marca o retorno ao formato presencial do evento, realizado a cada três anos. São quatro dias de troca de ideias e experiências.

A pandemia da Covid-19 gerou um impacto muito grande no dia a dia da população, principalmente dos estudantes, visto que a socialização foi interrompida de maneira brusca. A escola é um espaço de aprendizagem mas também de troca de ideias, conversas e momentos de lazer. Além das consequências psicológicas que o isolamento causou nas crianças e adolescentes, também houve piora nos índices de aprendizado e um aumento da evasão escolar.

O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), Mateus Wesp, conta algumas das políticas promovidas pelo Estado atualmente. "Estamos reforçando o programa Primeira Infância e buscando fortalecer o policiamento nas escolas em razão dos tristes acontecimentos que se deram recentemente (chacina em Blumenau e morte de uma professora em São Paulo), que demonstram a importância do Estado como articulador de políticas públicas".

Na conferência, serão selecionadas duas propostas para serem estudadas e aplicadas pelo governo do Estado, e outras duas encaminhadas ao governo federal. Como o evento é trienal, as proposta debatidas e escolhidas serão norteadoras pelos próximos anos. "Vamos aguardar o fim da conferência para termos um encaminhamento do que a sociedade civil espera do Estado, para que não seja uma imposição do governo ou algo construído sem a participação da população", afirma Wesp.

A conferência é promovida pela SJCDH)Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDICA), União Brasileira de Educação e Assistência (UBEA). O evento ocorre no Salão de Atos da Pucrs até quinta-feira.