Manifestação dos metroviários causa atrasos nos serviços da Trensurb

A paralisação de 24 horas anunciada pelo Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul (Sindimetrô) alterou o intervalo de tempo de saída dos trens da Trensurb nesta segunda-feira (8). O protesto, que impacta a rotina de cerca de 110 mil usuários do sistema, causou atrasos e superlotação dos vagões nos horários de pico no início da manhã.

Segundo a entidade da categoria, a mobilização é contra a privatização da estatal e pelo retorno do adicional de risco de vida do setor da segurança. Em nota, o Sindimetrô afirma que a medida “é arbitrária e antidemocrática, pois é uma conquista histórica da categoria, assegurada pelo nosso acordo coletivo”.

Com a quantidade de passageiros normalizada, por volta das 9h, a cuidadora de idosos Joseane Soares Lopes, de 33 anos, garantiu uma viagem tranquila de volta para casa: “Eu fui pega de surpresa com essa greve, e meu medo era ter de seguir todo trajeto de pé após o meu plantão”. Já a vendedora Cláudia Ribas, de 45 anos, ficou sabendo da interrupção na grade de horários dos trens e saiu mais cedo de São Leopoldo para não se atrasar. “Vi pelo Facebook que hoje eu poderia ter problemas, então me organizei e estou no tempo certo de ver minha primeira cliente, marcada para as 10h”, relatou.

Ao destacar que o sindicato pode ser multado em R$ 100 mil no caso de descumprir a liminar obtida junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região – que impede, entre outras coisas, a liberação das catracas –, a Trensurb destacou seus esforços para garantir o trânsito dos usuários ao pedir reforços nos horários da companhia de ônibus Metroplan.