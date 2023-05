Metroviários mantêm paralisação, mesmo após liminar obtida pela Trensurb

Usuários da Trensurb devem ficar ligados nesta segunda-feira (8). O principal transporte metropolitano deve sofrer alterações com a paralisação de 24 horas dos metroviários , confirmada em assembleia dos metroviários neste domingo (7). O protesto é contra a privatização da estatal e questões ligadas ao dissídio, segundo o Sindimetrô-RS.

A direção da empresa informou, na tarde deste domingo, que obteve medida de interdito proibitório em ação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região. A estatal diz que o sindicato será multado se houver algum dano ao patrimônio ou interrupção do livre funcionamento do serviço.

A Trensurb disse, em nota, que "irá envidar todos os esforços para garantir a prestação do serviço de transportes". A empresa comunicou a Metroplan e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), de Porto Alegre, para reforço das linhas de ônibus.

Segundo a estatal, a liminar prevê proibição para invadir ou ocupar a via dos trens, impedir usuários de adquirir bilhetes de acesso ao serviço e liberar os bloqueios das catracas e permitir o uso de transporte pelos passageiros sem o pagamento da tarifa pública.