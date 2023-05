EPTC divulga alterações de trânsito na avenida Carlos Barbosa

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa que, em razão do avanço nas obras da duplicação da avenida Tronco, a partir desta segunda-feira (8), às 9h, haverá alteração no trânsito na região da avenida Carlos Barbosa, no bairro Medianeira. No sentido Centro-bairro, será liberado para o trânsito de veículos o trecho entre a rua Fonseca Ramos e a av. Niterói. Com a alteração, será bloqueado trecho da avenida Gastão Haslocher Mazeron, entre o Beco do Pezzi e a av. Moab Caldas.Os condutores que trafegam em direção ao bairro Teresópolis poderão seguir pela av. Carlos Barbosa até a avenida Silva Paes, em direção ao bairro. No sentido inverso, os fluxos a partir das avenidas Teresópolis e Moab Caldas, em direção ao Centro, permanecerão inalterados, através da rua Gen. Gomes Carneiro.Será liberado também o trecho da av. Niterói a partir da rua Gen. Gomes Carneiro até a avenida Moab Caldas. Os veículos passam a ter a rota facilitada ao retornar ao traçado original e transitar direto pela avenida Niterói em direção ao Cristal, pela avenida Cruzeiro do Sul, ou em direção ao Centro através da rua Mariano de Matos.No cruzamento com a av. Niterói será reativado o conjunto semafórico existente no local e reinstalado o ponto de parada de ônibus para o trecho liberado da Carlos Barbosa.No novo trecho da avenida Teresópolis, entre a rua Anchieta e a travessa Viamão entram em operação duas opções de acesso para retorno, em ambos os sentidos. Desta forma, os condutores que trafegam no sentido Centro-bairro da av. Teresópolis passam a ter a opção de acessar a rua Anchieta, no retorno à esquerda, para seguir em direção à av. Oscar Pereira.Os veículos que trafegam pela av. Moab Caldas em direção à av. Teresópolis permanecem no mesmo trajeto através da av. Silva Paes, sem alteração.As linhas de ônibus que operam no trecho também passam a operar com a nova rota, mais curta, através das avenidas Carlos Barbosa e Silva Paes no sentido Centro-bairro. No sentido Teresópolis-Centro, o trajeto segue inalterado pela travessa Viamão, av. Niterói e rua Gen. Gomes Carneiro. A linha T3, sentido Sul-Norte, seguirá através da av. Niterói até a rótula da av. Tronco, e, a seguir, pela av. Moab Caldas em direção à av. Cruzeiro do Sul. Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.