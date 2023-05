Guarda Municipal prende homem por furto de fios em Porto Alegre

A Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu em flagrante neste sábado (6) um homem que tentava furtar fios de um poste localizado no bairro Rio Branco. O suspeito, de 23 anos, foi abordado por volta do meio-dia após denúncias dos moradores.Ele soma pelo menos 10 passagens pela polícia nos últimos três anos - incluindo registros pelos crimes de furto de fios e receptação, cometidos na Capital e em cidades como Gravataí e São Sebastião do Caí. “O combate a este tipo de delito é uma das nossas prioridades. Seguimos mobilizados neste sentido, tanto por meio dos patrulhamentos como nas ações em ferros-velhos”, afirma o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.Denúncias - O cidadão pode auxiliar as forças de segurança e a fiscalização, informando ações suspeitas por meio dos telefones 153 e 156, ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.