Metroviários da Trensurb param na segunda-feira, e estatal vai à Justiça

Os metroviários do Trensurb anunciaram paralisação total nesta segunda-feira (8), em mobilização contra a privatização da empresa. A interrupção do serviço deve durar 24 horas. Na sexta-feira, a direção da estatal protocolou ação judicial declaratória de abusividade de greve junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



Os atos preparatórios à paralisação ocorreram no início da semana, quando ações de alerta e sensibilização da sociedade foram feitas para mobilizar e alertar sobre os efeitos da privatização da Trensurb. Às 6h da manhã, nas estações Mercado e Novo Hamburgo, houve distribuição de material para dialogar com os(as) usuários(as) sobre a importância da mobilização de greve.

Mais tarde, às 9h, ocorreu a segunda reunião de mediação com Aline Elesbão Martins, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Participaram da reunião representantes do Sindimetrô RS, trabalhadores da Trensurb e representantes da Direção da empresa.



Considerando o anúncio de paralisação feito pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do RS (Sindimetrô-RS), a Trensurb foi à Justiça para manter o serviço. A empresa também entrou com ação de interdito proibitório a fim de preservar o patrimônio e o livre funcionamento da companhia.

Em nota, a Trensurb salienta que irá envidar todos os esforços para garantir a prestação do serviço de transportes. A Metroplan e a Empresa Pública de Transporte e Circulação foram acionadas para reforço nos horários das linhas de ônibus.