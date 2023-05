Chuva domina sábado até este domingo em regiões gaúchas

Quem já não aguenta mais a chuva dos últimos dias, que alivia regiões que enfrentaram estiagem, o aviso é: o quadro se mantém até este domingo (7). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (6).

Em nota, o instituto projeta que até a manhã deste domingo "as condições meteorológicas estarão favoráveis à ocorrência de chuvas moderadas s forte, trovoadas, possibilidade de queda de granizo e

rajadas de vento entre (40Km/h e 60 Km/h)" em áreas isoladas do Centro, Noroeste, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul.

O mesmo cenário se verifica no Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul de Santa Catarina.

Em Porto Alegre, o sábado é dominado pelo tempo instável, com tréguas da chuva, mas com nuvens e precipitação de volta em diversos momentos do dia.