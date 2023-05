Chuvas volumosas e temporais atingem o Rio Grande do Sul neste fim de semana

Áreas de instabilidade devem provocar fortes pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de queda de granizo na região central do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia também alerta para o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas.

A previsão se deve ao encontro do fluxo de ar quente e úmido, vindo do Noroeste, com o ar frio no sul do Rio Grande do Sul, o que intensifica a instabilidade.

Nesta sexta-feira (5), a instabilidade ganha força e os acumulados de chuva mais expressivos podem alcançar volumes próximos ou acima de 100 milímetros (mm) em 24h na faixa central do Rio Grande do Sul, em uma área que vai desde o noroeste do Estado até o Centro, passando pelas imediações da região metropolitana de Porto Alegre e pela faixa sul do litoral norte.

Entre domingo (7) e segunda-feira (8), uma área de baixa pressão se intensifica no oceano e organiza uma frente fria ao mesmo tempo que a instabilidade se afasta gradualmente do Estado. Com o avanço do ar frio e seco, haverá uma diminuição das temperaturas, especialmente as mínimas, nas madrugadas entre segunda e a próxima quinta-feira (11).

Instruções:

Desligue aparelhos elétricos

Observe alteração nas encostas

Permaneça em local abrigado

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos

Os telefones da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (telefone 193) estão disponíveis para mais informações

Previsão para o mês



Para a Região Sul, são previstas chuvas próximas e ligeiramente acima da média, com volumes que podem ultrapassar os 120 mm sobre a parte norte do Rio Grande do Sul.