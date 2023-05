Anvisa libera exames de análises clínicas em farmácias e consultórios; confira a lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na quarta-feira (3) uma norma que permite a realização de exames de análises clínicas em farmácias e consultórios a partir de 1º de agosto. Os exames deverão ser realizados nesses locais somente em caráter de triagem e não substituem o diagnóstico laboratorial convencional. A medida busca ampliar o acesso da população ao diagnóstico clínico e reforça o papel dos laboratórios clínicos no estímulo à política de qualidade dos exames.

Desde 2019, a Anvisa vinha realizando audiências e consultas públicas para permitir a revisão da RDC 302/2005, que regulava a realização desses procedimentos. Segundo a Agência, nesse período foram desenvolvidos instrumentos, equipamentos, tecnologias, metodologias e processos tecnológicos que propiciaram mais agilidade aos exames de análises clínicas e maior segurança aos pacientes.

A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) diz que a revisão da norma vem ao encontro dos interesses da entidade, uma vez que “a evolução do setor de diagnósticos, assim como dos produtos e instrumentos para diagnóstico, tornava evidente a defasagem da norma frente à realidade tecnológica e já era apontada desde a abertura do processo regulatório, em 2017”.

A resolução da Anvisa define uma nova categorização de serviços de saúde que realizam atividades relacionadas a exames de análise clínica: serviço tipo I (farmácias e consultórios isolados); serviço tipo II (postos de coleta); e serviço tipo III (laboratórios clínicos, laboratórios de apoio e laboratórios de anatomia patológica).

Os serviços tipo I e II são habilitados a realizar coletas e exames de análises clínicas, em caráter de triagem, a partir de material biológico primário (tecido ou fluido constituinte do organismo humano ou isolado a partir destes que não sofreram alterações no seu estado natural ou que não foram submetidos a atividades que visam a preparação para a análise), desde que todas as etapas do exame sejam realizadas após a coleta no próprio estabelecimento.

Os laboratórios e outros serviços de saúde que desejem realizar testes rápidos terão um prazo de 180 dias para adequação. Um dos novos requisitos é que somente profissionais treinados podem fazer os exames. Além disso, as farmácias só estão autorizadas a realizar testes de triagem, que segundo a norma da Anvisa não substituem uma consulta médica nem confirmam diagnóstico de doenças.

A Abramed destaca que as farmácias não podem coletar sangue venoso para remeter a algum laboratório. Os exames devem ser realizados na hora, com leitura visual do resultado pelo profissional que realizar e este deve estar treinado para tal tarefa. “Ressalta-se que, a normativa de 2005 já exigia que, no caso de qualquer exame feito fora do laboratório clínico, como testes rápidos, que eram realizados à beira do leito do paciente ou em qualquer lugar fora do laboratório (point-of-care), já era exigido o vínculo obrigatório com um laboratório clínico. A Anvisa não se furtou à segurança do diagnóstico e se mantém assim quando impõe novos requisitos para que farmácias e consultórios realizem tais exames”, afirma a associação.

Tanto a Anvisa quanto a Abramed salientam que os resultados dos testes executados nos serviços tipo I não devem ser usados de forma isolada para a tomada de decisões clínicas. A Abramed lembra ainda que esses testes podem apresentar falsos negativos ou falsos positivos, o que pode comprometer as condutas e decisões médicas e a segurança dos pacientes. Para evitar riscos desnecessários à saúde dos pacientes, os exames realizados fora dos laboratórios clínicos devem seguir as mesmas diretrizes e regulamentos aplicados aos laboratórios, incluindo as normas de qualidade, segurança e biossegurança.

“Esses testes devem ser usados como triagem, com vistas a oferecer um ponto de partida objetivo, em conjunto com a rotina de avaliação dos profissionais de saúde, para oferecer o suporte adequado aos pacientes. Portanto, o resultado de um teste rápido necessita da interpretação de profissionais de saúde, que devem associá-lo aos dados clínicos do indivíduo e à realização de outros exames laboratoriais confirmatórios”, informa a Agência.

Alex Campos, diretor da Anvisa, destacou que os sistemas de gestão da qualidade estão sendo amplamente implantados em todos os laboratórios nacionais, o que é de extrema importância para o setor de saúde. O diretor ressaltou, ainda, que estão suficientemente estabelecidos os critérios de qualidade a serem seguidos pelos serviços tipo I, que são os mesmos para os serviços tipo II e tipo III, mantidas as devidas particularidades, proporcionais às atividades que realizam.

Confira a lista de exames que poderão ser feitos em farmácias*: