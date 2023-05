Rio Grande do Sul tem alerta para temporais nesta sexta-feira

Uma corrente de ar quente e úmido intensifica a instabilidade presente no Rio Grande do Sul com previsão de chuva forte a volumosa nesta sexta-feira (5). Em geral, a expectativa é de uma jornada chuvosa no Estado com volumes muito altos que poderão oscilar ao redor de 100 mm com elevado risco de transtornos. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há potencial para temporais isolados com vento, raios e granizo. A área de maior risco fica na faixa central de Oeste a Leste Rio Grande do Sul. Os extremos Norte e Sul devem ter menos chuva. A temperatura oscila pouco.



O tempo fica instável com risco de eventos de chuva forte que podem gerar volumes altos de precipitação entre hoje e amanhã na Capital e Região Metropolitana. O sábado (6) fica instável e abafado. Entre o domingo (7) e a segunda-feira (8), a passagem de uma frente fria favorece mais chuva.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 24°C

Mínima: 17°C



Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 23ºC

Mínima: 19ºC