Formação gratuita sobre doação de órgãos para leigos ocorre sábado em Porto Alegre

Qual a importância da formação de profissionais que atuam nos hospitais para dialogar com familiares sobre a possibilidade da doação de órgãos de paciente com morte encefálica? Por que metade das famílias não autoriza a doação? Como funciona o sistema de procura de órgãos no Rio Grande do Sul? Como aprimorar o sistema de saúde para ampliar o número de transplantes? Menos de 2% de todos os óbitos ocorrem por morte encefálica, condição que permite a doação de múltiplos órgãos.

• LEIA TAMBÉM: Manifestação para doação de órgãos pode ser feita gratuitamente nos cartórios



Estas e outras questões são tema da atividade “Doação de órgãos e tecidos para leigos”, que ocorre neste sábado (6), das 9h às 17h, com certificado, na Fundação Ecarta, em Porto Alegre. Promovida pelo projeto Cultura Doadora, a formação é gratuita e aberta à comunidade. Os palestrantes são profissionais da saúde com atuação no tema, além de contar com depoimentos de transplantados, pessoas em lista de espera e famílias doadoras.



Entre os palestrantes está o coordenador adjunto da Central de Transplantes do RS, Rogério Caruso; o médico intensivista José Luis Toribio Cuadra; a coordenadora do programa de Transplante Hepático Infantil do Hospital de Clínicas de Porto Alegre Sandra Maria Gonçalves Vieira; as enfermeiras coordenadoras hospitalares de transplante do HPS, Joema Ferrer, e do Hospital de Sapiranga, Camila Crippa; e a enfermeira da Organização de Procura de Órgãos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (OPO1), Kelen Machado.



O projeto Cultura Doadora foi criado há 10 anos para ampliar informações sobre o tema, contribuir na melhoria dos aspectos que resultam em mais vidas salvas a partir da doação e transplantes de órgãos e tecidos. Entre as iniciativas está o programa + Doação e Transplante nos Currículos da Saúde voltado a sensibilizar universidades a inserirem o tema na formação.



SERVIÇO

O QUÊ: Formação: Doação de órgãos e tecidos para leigos

DATA: 6 de maio, das 9h às 17h

LOCAL: Fundação Ecarta – Avenida João Pessoa, 943

Informações e inscrições: (51) 4009.2970