Rio Grande do Sul tem baixos acumulados de chuva nesta quinta-feira

A instabilidade não cessa no Rio Grande do Sul, contudo, a tendência desta quinta-feira, dia 4 de maio, é de perder força. Como resultado os acumulados de precipitação serão baixos em grande parte das regiões. As informações são da Metsul Meteorologia. Na fronteira com o Uruguai o sol aparece entre nuvens com maior amplitude térmica. O vento predomina de Sul e Sudeste e dificulta a elevação da temperatura. Em consequência disso as temperaturas máximas não passam de 20°C na maioria das áreas. O tempo fica fechado com predomínio de nuvens, vento Sul e chuva fraca em grande parte do dia. A temperatura varia pouco. Entre a sexta-feira e o sábado, dia 6 de maio, a chuva se intensifica com risco de volumes mais altos na região. O tempo melhora só a partir da terça-feira, dia 9 de maio, com a chegada do ar seco e frio. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira Máxima: 23°CMínima: 14°C Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira Máxima: 22ºCMínima: 18ºC