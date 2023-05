Procura por vacina bivalente está abaixo do esperado

No final do mês passado, o Ministério da Saúde anunciou que toda população maior de idade já poderia receber as doses bivalentes contra a Covid-19, entretanto, a procura está abaixo do esperado no Rio Grande do Sul.

No Estado, a aplicação da bivalente está disponível para maiores de 18 anos, dependendo da disponibilidade de cada município. Já na Capital, a partir deste mês, pessoas com mais de 30 anos já podem procurar os postos de vacinação para tomar a sua dose, respeitando um intervalo de quatro meses desde a última recebida.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre informa que até a próxima segunda-feira deve-se reajustar a faixa etária, pois a Capital recebe novas doses no início da semana, e o ajuste ocorre conforme a procura. A última atualização da SMS, dá conta de que o grupo que se aproxima do esquema vacinal completo é de idosos com 80 anos ou mais (ver quadro abaixo). Já na faixa dos adolescentes, entre 12 anos a 17 anos, apenas 24% possuem o esquema vacinal completo, com as doses primárias e de reforço.

O médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Ernesto Gewehr Filho, explica a diferença entre as doses. "A bivalente é a versão mais atualizada da vacina que nós temos utilizado no Brasil. Enquanto as primeiras continham apenas a cepa original, a bivalente acrescenta as cepas variantes BA.4 e BA.5, sublinhagens da variante Ômicron, que circulam no Brasil há três anos".

Apesar da rápida ampliação da faixa etária, funcionários de postos de saúde, como o Posto Modelo, na Capital, relatam uma procura abaixo do esperado.

O Brasil é historicamente um país com boas taxas de vacinação, sendo exemplo mundial de vacinação por rede pública. O médico infectologista da Santa Casa, Dimas Kliemann, explica a constante queda na vacinação contra a Covid-19. "O cenário da pandemia mudou completamente, lá no início era uma doença mortal e agora os sintomas se assemelham a um resfriado, com raras mortes. Hoje, temos disponíveis diversas medicações para tratamento. Além da vacinação, que cria uma imunidade na população. Esses fatores fazem com que a população se preocupe menos com a doença e não procure as vacinas, já que não estão com tanto medo do vírus".

Nos hospitais, as internações por Covid-19 estão baixíssimas, assim como o atendimento ambulatorial. "Os pacientes que são hospitalizados chegam por outros motivos, ou para fazer uma cirurgia, e são testados compulsoriamente, para que possam ir para um quarto", relata Kliemann, que avalia que metade dos hospitalizados por Covid são pessoas que não tinham sintomas e o resultado do teste é uma surpresa. Já o restante "são pacientes que apresentam quadros de doenças graves, principalmente respiratórias".

Sobre uma evolução futura da Covid-19, os médicos acreditam que deve ser uma doença respiratória, com possível vacinação anual. "A Covid-19 está migrando em direção a uma infecção respiratória endêmica de menor impacto na população e com a possibilidade de apresentar mais casos nos meses frios, assim como a gripe. Mas ainda precisamos acompanhar a rápida evolução deste vírus e as maneiras que ele tenta escapar da proteção do nosso sistema imunológico e da proteção vacinal", afirma Gewehr Filho.

O infectologista do hospital Moinhos de Vento detalha ainda que o comportamento da Covid está sendo muito semelhante ao da Influenza. "As epidemias de gripe tem uma mutação bem elevada e a gente precisa fazer uma atualização da vacina anualmente. Então é possível que para os próximos anos a gente venha a ter isso, vacinas baseadas na cepa que circulou no ano anterior. É uma forte possibilidade de que venha ocorrer logo", avalia Kliemann.