Governo do RS lança painel com informações sobre o patrimônio do Estado

O governo estadual lançou o Painel de Imóveis do Rio Grande do Sul, ferramenta que disponibiliza a localização dos imóveis de propriedade do Estado, suas características e tipos de ocupação - como postos de saúde, escolas e delegacias. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com o apoio da Procergs, e pode ser acessado pelo site: rsimoveis.rs.gov.br.

LEIA TAMBÉM: Curso promove inserção profissional e cultural para refugiados em Porto Alegre



Com o painel, o governo espera melhorias na gestão da carteira de imóveis e maior segurança na tomada de decisões. O site permite, ainda, a extração de relatórios contendo dados de localização, destinação e outras características dos imóveis.

"Patrimônio imobiliário é também um recurso público. Termos o domínio dos dados dos imóveis do Estado permite consolidar os mecanismos de transparência e acesso à população", destacou o governador Eduardo Leite, segundo nota divulgada pelo Piratini.

A equipe da SPGG revisou o cadastro de aproximadamente 13 mil imóveis, atualizando e revisando documentações e processos. A titular da SPGG, Danielle Calazans, ressaltou o ineditismo do projeto no Poder Executivo dos estados, sem parâmetro também no governo federal. "Essa é uma ação inovadora, única no país no poder público, e busca permitir que toda a sociedade possa acompanhar os dados. É o pontapé inicial de um projeto que tende a ser muito grande e robusto para o Estado", explicou.

A implantação de um novo padrão de cadastro e a inserção de imagens dos imóveis estão no horizonte de aprimoramento do portal.