Curso promove inserção profissional e cultural para refugiados em Porto Alegre

"Migrar quebra paradigmas; é semear a alma, deixar de ser de algum lugar, ser de toda a terra. É tornar-se infinito por dentro." A estrofe é do poema Das Pessoas Imigrantes, da venezuelana Eudiber Ortiz, jovem que participa da segunda edição do Projeto Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), em Porto Alegre. Na última quarta-feira (3), a reportagem esteve na sede do programa, que fica no edifício Dab Dab, Praça Parobé, 130, no centro da cidade, para conferir as atividades voltadas para a inserção no mercado de trabalho e na cultura brasileira realizadas com o migrantes. Além do poema, os alunos apresentaram, em português, algumas características de suas respectivas nacionalidades.

O curso tem duração de 50 encontros e conta com oficinas, todas em português, de música, cultura brasileira, história do Brasil, informática, cidadania, além de simulação de entrevistas de emprego e acompanhamento do programa Jovem Aprendiz. Atualmente, são atendidos 30 alunos de diferentes países: Venezuela, Argentina, Haiti e Cuba. No ano passado, havia também colombianos. "É muito importante que eles [os refugiados] entendam sobre as leis brasileiras, que conheçam as políticas públicas, que conheçam nossa legislação trabalhista e os direitos que eles têm. É uma troca muito boa, eles sentem muita curiosidade sobre o Brasil", refletiu Fernanda Teló, assistente social do programa, executado pela Espro (Ensino Social Profissionalizante), uma associação filantrópica que atua há quatro décadas na capital gaúcha.

O trabalho da assistente com os integrantes do projeto também abrange encaminhá-los para outros profissionais da rede, como psicólogos, quando necessário, e o diálogo com as famílias dos refugiados. "Vamos ter uma oficina de doces voltada para as famílias. Teremos uma profissional ensinando tudo, como higiene e precificação", resumiu. Além disso, os alunos refugiados que começam o curso contam com vale-transporte e cesta básica, visando a permanência nas aulas, que vão até a formatura, depois da apresentação de um projeto integrado, em que os participantes estudam o funcionamento de todos os setores de uma empresa. São oferecidos, também, materiais didáticos e uniforme.

E a iniciativa tem dado certo. As transformações dos jovens são percebidas, de acordo com a instrutora Ana Mendez, logo nas primeiras semanas de aula. "Eles chegam bastante tímidos nas primeiras apresentações, mas depois vão se soltando. Eles notam bastante as diferenças culturais, mas chegam esperançosos, sonhando com uma nova vida", contou. Embora o curso não garanta uma vaga como Jovem Aprendiz, o projeto FMT conta com empresas parceiras que podem contratá-los no final do curso, que tem certificado. "Nosso papel também é sensibilizar as empresas da importância de contratar os refugiados, de dar essa oportunidade. Muitas empresas ainda acham que o idioma é uma barreira. Por outro lado, temos muitas instituições parceiras. Muitos alunos terminam o curso com posições no mercado de trabalho", ponderou o supervisor das atividades na Espro, Matheus Levandowski.

Jovens se sentem acolhidos com iniciativa

A argentina Damaris Palacios, de 18 anos, vive desde o ano passado no Brasil. Natural de Santa Fé, conta que já viveu em diversos locais do país vizinho antes de chegar a Porto Alegre. No começo, tudo era muito diferente, mas, aos poucos, ela foi se enturmando com a cultura brasileira. Sobre o curso da Espro, ela afirma que além das questões relacionadas ao mercado de trabalho, também "se sente acolhida por trocar experiências com colegas de outros países", entusiasmou-se. Para o futuro, ela pretende se formar em medicina e atuar como psiquiatra.

Já o venezuelano Angel Rios está há cinco anos no Brasil. Com um bom português, ele diz que o curso também tem contribuído para os conhecimentos no mundo do trabalho. "Temos aula de informática, aprendemos a fazer currículo", relatou. A venezuelana Eudiber Ortiz, que escreveu o poema junto com a mãe, vive desde o ano passado no Brasil, embora sua mãe esteja há mais tempo, se considera grata por estar no Brasil. "Obrigada por nos receber em seu País", disse ao final da declamação dos versos.

O programa, gratuito, é fruto de uma parceria com o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR), instituição que atua há 20 anos promovendo e protegendo a dignidade e os direitos dos migrantes e refugiados no Brasil. Também faz parte dos compromissos do Espro, enquanto membro do Fórum Empresas com Refugiados, em aliança com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).

A mesma formação para refugiados, que ocorre uma vez por ano em Porto Alegre, acontece também em São Paulo. Alunos brasileiros em situação de vulnerabilidade também podem participar do FMT e para eles há novas turmas todos os meses. Interessados em participar do programa podem entrar em contato através do telefone 51 98216-0051.