Rio Grande do Sul permanece com tempo instável nesta quarta-feira

O tempo permanece instável com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo desta quarta-feira (3). A expectativa é que a chuva mais expressiva ocorra na primeira metade do dia, perdendo força da tarde em diante na maioria das regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

No entorno da Lagoa dos Patos, porém, poderá chover mais à tarde. Com a ampla cobertura de nuvens e o predomínio do vento Sul e Sudeste a temperatura sobe pouco novamente e não passa muito de 20°C. Os modelos meteorológicos indicam que a chuva persiste até o começo da próxima semana com risco de transtornos.

A umidade será muito alta com previsão de céu encoberto e pancadas de chuva nesta quarta em Porto Alegre. O vento Sul junto à cobertura de nuvens deixa a temperatura baixa. Na quinta-feira (4), a chuva diminui, porém, pode ocorrer um novo pulso de chuva forte a torrencial entre a noite de sexta-feira e o sábado (6).



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 21°C

Mínima: 12°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 19ºC

Mínima: 17ºC