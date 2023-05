Porto Alegre amplia público apto a receber vacina bivalente contra Covid-19

Pessoas com 30 anos ou mais poderão receber a dose da vacina bivalente contra Covid-19 a partir desta quarta-feira (3) em Porto Alegre. O grupo se soma às pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, ter feito pelo menos duas doses anteriormente. São 33 locais aplicando o imunizante.

Bebês e crianças até 3 anos

Onde: Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza.

Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação. No caso de crianças imunocomprometidas, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Crianças

Onde: seis unidades para 5 anos ou mais e nove unidades de saúde para 3 e 4 anos.

Primeira dose: crianças a partir de 3 anos.

Segunda dose: crianças vacinadas com Coronavac/Butantan e Pfizer/BioNTech há pelo menos 28 dias e oito semanas, respectivamente.

Terceira dose: pessoas a partir de 3 anos vacinadas há, pelo menos, quatro meses.

Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação. No caso de crianças imunocomprometidas, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Adultos

Onde: 33 unidades de saúde.

Primeira dose: pessoas com 12 anos ou mais.

Segunda dose: pessoas vacinadas com Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Janssen há pelo menos oito semanas e com Coronavac/Butantan há 28 dias.

Terceira dose: pessoas a partir de 12 anos vacinadas há, pelo menos, quatro meses.

Quarta dose: pessoas a partir de 18 anos vacinados há, pelo menos, quatro meses.

* Pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos devem receber uma dose adicional dois meses após o esquema primário.

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Profissionais de saúde devem apresentar comprovante de vínculo com o conselho de classe. Novos profissionais de apoio à saúde devem apresentar declaração impressa de vínculo com o serviço, carteira ou contrato de trabalho e ficha CNES do serviço de saúde. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Bivalente

Profissionais de saúde: que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão, além dos profissionais de saúde liberais ou de estabelecimentos de saúde, com atividade assistencial direta e presencial voltada à saúde humana: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares que atuam em serviços voltados ao atendimento da saúde humana, como em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, farmácias, consultórios para atendimento à saúde de seres humanos. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal e Serviço de Verificação de Óbito, acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios.

Pessoa com deficiência permanente: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este grupo inclui pessoas com: limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, mesmo com uso de aparelho auditivo; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar, mesmo com uso de óculos; indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as atividades habituais, como trabalhar, ir à escola ou brincar.

Público: pessoas com 30 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo (pelo menos duas doses anteriores).

Onde: 33 unidades de saúde. São 13 locais das 8h às 21h: unidades de saúde Navegantes, Campo da Tuca, IAPI, Clínica da Família Álvaro Difini, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Belém Novo, Tristeza, São Carlos, Santa Marta, Modelo, Ramos, Morro Santana e Chácara da Fumaça. Outros 20 postos atendem das 8h às 17h: Glória, Nossa Senhora de Belém, Nova Brasília, Sarandi, Jardim Itu, Rubem Berta, Costa e Silva, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Campo Novo, Camaquã, Panorama, Parque dos Maias, Ipanema, Restinga, Lomba do Pinheiro, Ilha dos Marinheiros, Assis Brasil e Mato Sampaio, além da Moab Caldas (até 19h).

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação. Para profissionais de saúde é necessário apresentar comprovante do vínculo empregatício (crachá, carteira ou contrato de trabalho vigente). No caso de trabalhadores autônomos, entregar cópia da ficha CNES ou alvará do serviço de saúde ou autodeclaração. Já trabalhadores de apoio devem levar declaração de vínculo do trabalhador. Pessoas com deficiência permanente deverão apresentar documento que comprove sua condição, como laudo médico, cartões de gratuidade no transporte público, entre outros, válidos independente da data.

Vacinação contra gripe (Influenza)

Em Porto Alegre, poderão ser vacinados contra a gripe, neste momento da campanha, os idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), professores do ensino básico e superior, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, com deficiência permanente a partir de seis meses de idade e trabalhadores de transporte coletivo. A meta é atingir 90% de cada grupo até o fim da campanha, previsto para 31 de maio. Na Capital, esses grupos somam 717.025 pessoas.